МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в четверг умеренно укрепляется к доллару и символически теряет к евро, отыгрывая динамику форекса, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.33 мск среды снижается на 21 копейку, до 72,76 рубля, курс евро — растёт на 3 копейки, до 85,47 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,34%, до 77,2 доллара за баррель.

СЛЕДУЯ ЗА ФОРЕКСОМ

Евро заметно прибавляет против доллара на форексе — на 0,46%, до 1,1747 доллара. Такая динамика нашла отражение в вечерних котировках рубля в парах с европейской и американской валютой: на текущий момент курс рубля растет к доллару на 0,3% и мало меняется к евро.

Рост стоимости нефти марки Brent выше 77 долларов за баррель также помогает рублю стабильно укрепляться к американской валюте.

Внешнерыночная конъюнктура в целом благоволила российской валюте – глобальный аппетит к риску вырос из-за сохранения мягкой монетарной позиции ФРС и улучшения информационного фона вокруг проблем китайской Evergrande, индекс доллара DXY отступил к 93 пунктам, ценовые уровни Brent остаются высокими, перечисляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

"В фаворитах явно риск. Если же ещё учесть ослабление иены против доллара почти до 110 долларов, то рынок говорит о желании выйти из защитных инструментов", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Еще один фактор локальной поддержки рубля на ближайшие дни — подготовка компаний к налоговому периоду, а факторы умеренного давления – новые санкционные сигналы из США и слабая динамика рынка ОФЗ", добавляет Бахтин.

В итоге, по его оценкам, в пятницу курс рубля к доллару может формироваться в диапазоне 72,3-73,3 рубля.