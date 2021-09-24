МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В последний раз такое удавалось российской валюте более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 года не вошел в топ-20 самых используемых валют мира.

Финансист раскрыл секрет популярности рубля в других странах

"Из-за этого высокая доходность ОФЗ при стабильном рубле является очень привлекательным фактором для международных спекулянтов, старающихся заработать на транзакциях carry trade. Как только рубль начнет слабеть — а это случится, скорее всего, ближе к зиме, — на фоне снижающихся цен на нефть, то и рубль перестанет быть привлекательной валютой и вновь покинет топ-20", — сказал агентству эксперт.

Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.

Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04%. На втором месте расположился евро с долей в 37,95% против 38,43% месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72%.

В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта — до 2,73%, и китайский юань с долей в 2,15% против 2,19% в июле.

В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,62%), австралийский доллар (1,3%), гонконгский доллар (1,28%), сингапурский доллар (0,91%) и тайский бат (0,8%).

"Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37%, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже. Кроме того, НРА ожидает, что доля евро может превысить 40%, так как многие страны пытаются избавится от долларов в расчетах. Тем не менее, большинство внешней торговли ведется в долларах, большинство бенчмарков и исполнения контрактов — в долларах, поэтому доллар сохранит свои позиции, но может быть превзойден евро", — поделился ожиданиями Гришунин.