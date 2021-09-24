МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу утром продолжает рост на заявлениях Банка Англии (британского центробанка) накануне относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

По состоянию на 8.10 мск курс фунта к доллару растёт до 1,3720 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3719 доллара.

Курс евро к доллару в то же время остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро, курс доллара к иене — поднимается до 110,43 иены за доллар со 110,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 93,13 пункта.

В четверг британский центробанк на заседании сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,1% и объем выкупа финансовых активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов в месяц.

Но при этом регулятор заявил, что может поднять ставку до завершения программы выкупа активов. "Поскольку количественное смягчение продлится до конца года, это означает, что возможно, хотя и маловероятно, Банк Англии повысит ставку позже в 2021 году", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела европейских исследований форекса в HSBC Доминик Банинг (Dominic Bunning).