МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно ослабевает к доллару и евро после незначительного роста на старте торгов пятницы на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики внешних фондовых площадок, следует из данных торгов. Фунт стерлингов продолжает дорожать к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 мск рос на 15 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 85,65 рубля.

Индекс доллара (DYX) растет на 0,06% до 93,16. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время незначительно подрастает на 0,25% — до 77,44 доллара за баррель сорта Brent. Западные торговые площадки и фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в минусе.

"Несмотря на консервативный настрой на рынках, ждем сохранения невысокой волатильности в ключевой валютной паре, по-прежнему считаем наиболее вероятным возврат доллара выше 73 рублей", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что если внешний фон по каким-либо причинам не улучшится, то пара доллар-рубль может завершить сегодняшний день выше отметки 73 рубля за доллар.