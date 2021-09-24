МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры снижается по отношению к доллару в пятницу, второй день подряд обновляя исторический минимум после решения центробанка Турции снизить учётную ставку, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел к снижению на уходе инвесторов от риска

По состоянию на 11.334 мск курс доллара к лире растёт до 8,828 лиры за доллар с 8,7622 лиры по итогам предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов пятницы показатель поднимался до 8,8616 лиры за доллар. В четверг максимальное значение составляло 8,8099 лиры за доллар. Таким образом, показатель второй день подряд обновляет предыдущий исторический минимум в 8,8061 лиры за доллар, который был достигнут в июне.

Лира дешевеет после того, как центробанк Турции снизил учётную ставку до 18% с 19%. При этом аналитики ждали её сохранения на прежнем уровне.

Учётная ставка в Турции оставалась на уровне 19% с 18 марта, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отправил главу центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.