МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем перешел к снижению по отношению к доллару после публикации немецких статданных, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата в Германии опустился чуть ниже прогноза

По состоянию на 12.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,1734 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 110,38 иены за доллар со 110,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 93,16 пункта.

Индекс делового климата в Германии опустился до 98,8 пункта с пересмотренного уровня августа в 99,6 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 98,9 пункта. Показатель августа был пересмотрен до 99,6 пункта с первоначальных 99,4 пункта.

По словам старшего экономиста Commerzbank Ральфа Зольфена (Ralph Solveen), которые приводит газета Wall Street Journal, деловой климат Германии упал в основном из-за менее позитивной оценки текущей деловой ситуации. "Настроения ухудшились, особенно в производственном секторе, который продолжит замедлять рост экономики Германии в четвертом квартале из-за продолжающейся недостаточности предложения", — добавил эксперт.