МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу немного теряет к доллару и торгуется у значений предыдущего закрытия в паре с евро на нефти, закрепившейся немного выше 77 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск пятницы растёт на 17 копеек, до 73,01 рубля, курс евро — снижается на 2 копейки, до 85,49 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,03%, находясь на уровне 77,23 доллара за баррель после трёх дней роста.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля умеренно снижается к доллару вместе с другими валютами "развивающихся" рынков. Так, малазийский ринггит дешевеет на 0,11%, турецкая лира продолжает падение и опускается на 1,38%, таиландский бат – на 0,54%, мексиканское песо – на 0,76%. Евро также теряет к доллару около 0,2%. Курс евро перешел к снижению против доллара

"Из экономических факторов, которые незначительно повлияли на стоимость мировых валют, можно отметить рост цен на энергоресурсы в преддверии осени и зимы. Одновременно с этим ЦБ выступил с заявлением о сохранении направления ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности российских облигаций выросли", — отмечает Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРР).

Неблагоприятная ситуация на азиатских рынках вселила в инвесторов надежду на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отложить решение об ужесточении своей монетарной политики, но этого не произошло, указывают аналитики Альфа-банка. В своем выступлении 22 сентября глава ФРС анонсировал скорый переход к сокращению скорости роста баланса (tapering), который предположительно начнется в ноябре и продлится ориентировочно до середины будущего года, напоминают они.

"Обновленные прогнозы ФРС говорят о сохранении инфляционного давления не только в этом, но и в следующем году… На этом фоне коммуникация ФРС, по сути, открывает возможность для первого повышения ставки уже в третьем квартале года – на данный момент материалы ФРС предполагают незначительное повышение на 25 б.п., но прогнозный уровень ставки на 2023 год был повышен с 0,6% в июне до 1% сейчас", — говорят эксперты.

По их словам, готовность ФРС придерживаться именно такого плана действий будет постоянно подтверждаться фактическими показателями состояния экономики, в частности, положением дел на рынке труда. Именно поэтому публикации уровня безработицы и численности созданных рабочих мест будут главными объектами внимания рынков в ближайшие месяцы, обращают внимание аналитики банка.

"Тем не менее риторику ФРС можно считать достаточно ястребиной, и единственная причина, по которой она не приводит к коррекции, связана с тем, что даже в условиях начала tapering на горизонте следующего лета баланс ФРС все равно прирастет еще на 1 триллионов долларов от текущего уровня", — добавляют они. Нефть дешевеет в рамках коррекции

ПРОГНОЗЫ

Доллар будет торговаться в диапазоне 72,5-73,5 рубля, евро – в коридоре 85–86 рубля, ожидает Зотов.

Поддерживать рубль в условиях расширения санкционной риторики со стороны США будут лишь экспортеры перед налогами, считает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

Благодаря этому рублю удастся удержаться в диапазоне 72,75-73 доллара, полагает эксперт.