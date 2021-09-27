МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник утром растет к доллару выборов в бундестаг Германии, свидетельствуют данные торгов. В Германии огласили итоги выборов в бундестаг

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1724 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара; курс доллара к иене снижался до 110,57 иены за доллар со 110,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 93,22 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на выборы в бундестаг Германии, которые прошли в воскресенье. По их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе — Ангела Меркель покинет должность. Крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы с 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место.

По мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, результаты выборов в Германии вряд ли вызовут значительную волатильность курса евро.