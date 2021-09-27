МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепляется утром понедельника на дорожающей нефти и позитивной фондовой динамике, а курс евро опустился ниже 85 рублей — впервые более чем за год, следует из данных Московской биржи. Нефть марки Brent превысила цену 2018 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск снижается на 7 копеек, до 72,65 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 85,08 рубля.

Несколькими минутами ранее курс евро опускался до 84,99 рубля – минимума с 29 июля 2020 года.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2%, до 78,15 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,8%.