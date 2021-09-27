МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рубль повышается к бивалютной корзине, европейская валюта опустилась ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года, следует из данных торгов. Фьючерсы на газ в Европе торгуются около $900 за тысячу кубометров

Дорожающая нефть и позитивная динамика российских фондовых площадок поддерживает котировки национальной валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.55 мск снижался на 12 копеек — до 72,6 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 84,9 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,39% — до 78,3 доллара за баррель. Западные торговые площадки и фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи повышается на 0,91%.

"После выплаты налогов чувствительность рубля к внешним новостям вырастет, что в условиях возможного глобального укрепления доллара способно сдержать возможности по дальнейшему укреплению рубля с текущих уровней. Диапазон 72,50-73,50 рубля за доллар сохранится", — прогнозирует Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест". Фондовые биржи АТР закрылись без единой динамики

"В понедельник мы ожидаем продолжение движения вниз пары доллар-рубль с возможным пробитием нашей нижней целевой границы на отметке 72,5 рубля за доллар. Ключевую динамику для доллара сегодня будет задавать статистика США по заказам на товары длительного пользования", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Елена Кожухова из компании "Велес Капитал" считает, что пара евро-рубль после преодоления отметки 84,99 рубля может направиться к уровню 84,50 рубля за евро.