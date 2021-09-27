МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем перешел к росту по отношению к другим основным мировым валютам, поскольку он становится более привлекательным объектом вложений из-за роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут

По состоянию на 13.19 мск курс евро к доллару снижается до 1,1696 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара, курс доллара к иене растёт до 110,95 иены за доллар со 110,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 93,42 пункта.

Утром направление движения в валютных парах было обратным. Такой смене динамики способствовала доходность казначейских гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 2,14 базисного пункта, до 1,492%, а тридцатилетних – на 1,28 пункта, до 2,013%.

По словам аналитиков Uniсredit, которые приводит газета Wall Street Journal, складывающиеся условия должны благоприятствовать доллару как из-за его статуса "безопасного" актива, так и из-за более высокой доходности облигаций США после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о более ранней и более быстрой программе сокращения выкупа финансовых активов с рынка, чем многие ожидали.