МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Валютная пара доллар-рубль способна снизиться в рамках действующих трендов до 72 рублей, а пара евро-рубль — до 83 рублей, рассказал РИА Новости начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Эксперты спрогнозировали динамику российских гособлигаций

"Темпы укрепления рубля к евро, на наш взгляд, должны быть заметно выше, нежели к доллару. Предполагаем, что доллар-рубль способен снизиться в рамках действующих трендов до 72 рублей, а пара евро-рубль до 83 рублей. Также мы продолжаем конструктивно оценивать перспективы доллара. Считаем, что пара евро-доллар способна сформировать новый минимум 2021 года и опуститься до уровня 1,1550-1,1500 доллара в четвертом квартале 2021 года", — полагает Шульгин.

Эксперт считает, что евро ощущает давление после парламентских выборов в Германии, на которых победила левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), вторую по численности фракцию сформирует блок ХДС/ХСС.

"Для консерваторов текущие выборы оказались худшими за всю историю. Рынки не любят неопределенность. Именно неопределенность является сейчас ключевым фактором давления на евро. Вот-вот начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. На прошлых выборах формирование коалиции заняло 172 дня, поэтому период политической неопределенности в крупнейшей экономике еврозоны может быть довольно продолжительным", — добавляет Шульгин.

"Цены на нефть, которые сегодня установили новый максимум с октября 2018 года на отметке 78,64 доллара за баррель, превращаются в ключевой драйвер роста российской валюты. Нефть Brent сохраняет в обозримом будущем шансы проверить на прочность психологический уровень на отметке 80 долларов за баррель", — заключает эксперт.