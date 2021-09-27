Рубль продолжает расти к доллару и евро на позитивной внешней конъюнктуре
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник продолжает умеренно расти к бивалютной корзине на внешнем позитивном фоне, евро закрепился ниже 85 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск пятницы снижался на 7 копеек — до 72,66 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 85,01 рубля (уж опускался до 84,82 рубля).
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,76% — до 78,59 доллара за баррель.
ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ
Рубль днем в понедельник продолжает расти к доллару и несколько сильнее к евро на фоне дорожающей нефти, закрепившейся выше 78 долларов за баррель Brent. Также позитив на мировых фондовых площадках помогает отечественной валюте расти.
Евро дешевеет на форексе и торгуется ниже 1,17 доллара, что также поддерживает рост рубля к европейской валюте, опустившейся ниже 85 рублей впервые с впервые с 29 июля 2020 года.
В этом году аналитики Совкомбанка ожидают уверенного восстановления мировой экономики и высокий спрос на рисковые активы.
"Негативное влияние четвертой волны COVID-19, вероятно, будет слабее из-за переболевших, вакцинированных и накопленного опыта граждан и бизнеса. Во второй половине года большая часть населения в крупных странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков", — отмечают они.
ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью. Эксперты Совкомбанка ожидают, что США и Европа в ближайшие месяцы нарастят фискальную поддержку экономик, финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ.
"Важнейшим фактором для рынков в этом году станут ожидания нормализации монетарной политики ФРС по мере роста экономики и инфляции. В случае ужесточения ДКП ФРС вероятны рост доходностей гособлигаций США и укрепление доллара, что будет негативно влиять на активы развивающихся рынков", — также отмечают они.
"На фоне восстановления спроса на нефть страны ОПЕК+ смогут еще больше смягчить ограничения на добычу нефти в последующие месяцы. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну", — добавляют аналитики.
ПРОГНОЗЫ
Александр Осин из "Фридом Финанс" ожидает, что доллар до конца дня будет находиться в диапазоне 72,6–73,15 рубля.
"Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 72-74 рубля за доллар", — считает Ренат Малин из "Сбер Управление Активами".
https://1prime.ru/Forex/20210927/834812555.html