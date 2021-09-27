МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник продолжает умеренно расти к бивалютной корзине на внешнем позитивном фоне, евро закрепился ниже 85 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Эксперт спрогнозировал динамику рубля до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск пятницы снижался на 7 копеек — до 72,66 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 85,01 рубля (уж опускался до 84,82 рубля).

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,76% — до 78,59 доллара за баррель.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Рубль днем в понедельник продолжает расти к доллару и несколько сильнее к евро на фоне дорожающей нефти, закрепившейся выше 78 долларов за баррель Brent. Также позитив на мировых фондовых площадках помогает отечественной валюте расти.

Евро дешевеет на форексе и торгуется ниже 1,17 доллара, что также поддерживает рост рубля к европейской валюте, опустившейся ниже 85 рублей впервые с впервые с 29 июля 2020 года.

В этом году аналитики Совкомбанка ожидают уверенного восстановления мировой экономики и высокий спрос на рисковые активы.

"Негативное влияние четвертой волны COVID-19, вероятно, будет слабее из-за переболевших, вакцинированных и накопленного опыта граждан и бизнеса. Во второй половине года большая часть населения в крупных странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков", — отмечают они.

ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью. Эксперты Совкомбанка ожидают, что США и Европа в ближайшие месяцы нарастят фискальную поддержку экономик, финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ.

"Важнейшим фактором для рынков в этом году станут ожидания нормализации монетарной политики ФРС по мере роста экономики и инфляции. В случае ужесточения ДКП ФРС вероятны рост доходностей гособлигаций США и укрепление доллара, что будет негативно влиять на активы развивающихся рынков", — также отмечают они.

"На фоне восстановления спроса на нефть страны ОПЕК+ смогут еще больше смягчить ограничения на добычу нефти в последующие месяцы. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну", — добавляют аналитики.

ПРОГНОЗЫ

Александр Осин из "Фридом Финанс" ожидает, что доллар до конца дня будет находиться в диапазоне 72,6–73,15 рубля.

"Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 72-74 рубля за доллар", — считает Ренат Малин из "Сбер Управление Активами".