МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером растет к евро и иене после статистики по США, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост до 2%

По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1702 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара, курс доллара к иене рос до 110,89 иены за доллар со 110,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не менялся с уровня прошлого закрытия в 93,33 пункта.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 1,8% по сравнению с июлем. Прогнозировалось увеличение показателя на 0,7%.

Инвесторы также продолжают оценивать заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США и возможное их влияние на динамику курса доллара. Аналитики Deutsche Bank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что американская экономика ведет себя таким образом, будто цели по инфляции и занятости Федрезерва были уже выполнены.

Таким образом, по словам экспертов, единственные факторы, которые удерживают центробанк от ужесточения его политики — это дебаты о бюджете в Вашингтоне и риски роста заболеваемости коронавируса зимой. Если эти факторы исчезнут, ФРС может начать сокращение стимулирования. Более жесткая монетарная политика регулятора положительно отразится на долларе.