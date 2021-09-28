МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Рубль стабилен к доллару и несущественно укрепляется к евро, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 4100 пунктов

Дорожающая нефть и позитивная динамика российских фондовых площадок поддерживает котировки национальной валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск торговался без существенных изменений возле цены закрытия предыдущего дня на отметке 72,53 рубля с минимальными колебаниями, курс евро снижался на 6 копеек, до 84,74 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,94% — до 79,44 доллара за баррель сорта Brent. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,19%.

"Пара доллар-рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5 рубля. Вчера этот уровень развернул пару вверх, но сегодня с утра штурм отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживает не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"С учетом того, что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем", — заключает эксперт.

Егор Жильников из Промсвязьбанка допускает, что пара доллар-рубль может инерционно опуститься к отметке 72 рубля за доллар на фоне роста цен на нефть. Однако эксперт не ждет серьезного укрепления национальной валюты.