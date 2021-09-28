МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем перешел к росту по отношению к евро, в то время как доходность гособлигаций США продолжает увеличиваться, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Сделки в первую вечернюю сессию Мосбиржи превысили 65 миллионов рублей

По состоянию на 13.24 мск курс евро к доллару снижается до 1,1681 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1694 доллара; ранее во вторник соотношение в паре было в целом стабильным с некоторым удорожанием европейской валюты.

Курс доллара к иене также продолжает увеличиваться, достигнув уже 111,35 иены за доллар после 111 иен на вчерашнем закрытии. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,24%, до 93,6 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать рост доходности казначейских гособлигаций США, который способствует увеличению привлекательности американской валюты. Так, доходность десятилетних US Treasuries преодолела отметку в 1,5%.

"Доллар может увеличить свою текущую привлекательность, если доходность облигаций США продолжит расти, а акций – падать", — заявили газете Wall Street Journal аналитики RBC Capital Markets.

Трейдеры также находятся в ожидании выхода индекса доверия потребителей в США позднее во вторник. Аналитики полагают, что показатель вырос до 114,9 пункта со 113,8 пункта месяцем ранее.