МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов среды незначительно растет к бивалютной корзине, несмотря на снижение котировок нефти, следует из данных торгов. Доллар снижается к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск снижался на 3 копейки, до 72,77 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 84,9 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,77% — до 77,75 доллара за баррель сорта Brent.

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" считает диапазон 72,5-73,5 рубля за доллар ориентиром на ближайшее время. "Мы по-прежнему считаем, что серьезных рисков у рубля нет, несмотря на возможный рост доллара и базовых ставок на мировом рынке", — добавляет он.

Егор Жильников из Промсвязьбанка ожидает, что сегодня пара доллар-рубль может продолжить постепенно ослабевать и может выйти выше отметки 73 рубля за доллар.

"Сдерживающим волатильность фактором могут выступить появляющиеся сигналы, о стабилизации цен фьючерсов на фондовый рынок США. Также ожидаем развития событий на рынке нефти, что будет задавать важную последующую динамику для рубля", — заключает он.