МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем растёт к евро, достигнув максимального значения с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно растут

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,1663 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1681 доллара. А ранее в среду евро достиг минимального с ноября уровня в 1,1657 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 111,31 иены за доллар со 111,5 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,06%, до 93,82 пункта. При этом ранее индекс доллара также достигал рекордного с ноября 2020 года значения — 93,89 пункта.

Американская валюта популярна в качестве актива-"убежища", в то время как инвесторы оценивают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что инфляции в стране останется высокой в ближайшие месяцы. И, как заявили газете Wall Street Journal аналитики ING, доллар укрепляется на перспективах ужесточения монетарной политики в США.

"Текущая рыночная среда, кажется, предлагает идеальное сочетание факторов для доллара", — также отметили они.

"Опасения по поводу инфляции и повышения доходности казначейских гособлигации США затронули мировые фондовые рынки во вторник, а склонности к риску оставались слабыми во время азиатской сессии в среду из-за опасений по поводу проблем китайского гиганта недвижимости Evergrande", — пояснили эксперты.