МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в среду вечером увеличивает темпы дневного роста и продолжает оставаться у рекордного с ноября 2020 года значения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,1616 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1681 доллара, днем показатель находился на уровне 1,1663 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 111,88 иены за доллар со 111,5 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,53%, до 94,27 пункта.

Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам в среду, с начала недели американская валюта подорожала к евро на 0,8%, к иене – на 1%.

По словам аналитика Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, доллару будет продолжать оказывать поддержку факт того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет ужесточение своей монетарной политики "в разумные сроки".

В четверг инвесторы ожидают данные по динамике ВВП США. Аналитики прогнозируют, что минторг страны сохранит оценку роста американской экономики во втором квартале на уровне 6,6%. Первая оценка показала рост ВВП страны на 6,5%.