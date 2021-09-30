МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром коррекционно снижается к евро после рекордного с прошлого лета роста торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР преимущественно растут

На валютном рынке в последний день квартала наблюдается коррекция после того, как основные мировые валюты достигли рекордных с 2020 года минимальных значений к доллару.

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару растёт до 1,1603 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара — минимума с июля прошлого года.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 111,94 иены за доллар со 111,96 иены. Накануне курс доллара к иене достигал минимального с февраля 2020 года значения в 112 иен за доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 94,31 пункта. При этом индекс также достигал рекордного за год значения – 94,35 пункта.

Также инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических статданных из США. Аналитики полагают, что ВВП страны во втором квартале, согласно третьей, финальной оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В то же время будут обнародованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 25 сентября. Аналитики ждут сокращения показателя на 16 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 335 тысяч заявок.