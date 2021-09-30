МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов четверга продолжает повышаться к бивалютной корзине на фоне высоких цен на энергоносители, следует из данных торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном в плюсе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.28 мск снижался на 24 копейки, до 72,6 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 84,25 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,6% — до 78,56 доллара за баррель сорта Brent.

"По-прежнему уверены, что рублю будет удаваться, во многом, игнорировать рост доллара на глобальном рынке, поскольку факторы, связанные с другими (более значимыми компонентами платежного баланса) остаются доминирующими", — говорит Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

Полевой добавляет, что рост инфляции и ожидания более жесткой позиции Центрального банка РФ по ставке в обозримом будущем окажут поддержку рублю в среднесрочной перспективе.

"Сегодня в силу отсутствия значимой статистики мы ожидаем бокового движения пары доллар-рубль, с нахождением ее в диапазоне 72,5-73 рубля за доллар", — полагают аналитики Промсвязьбанка.

"Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Эксперт считает, что на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Он добавляет, что на текущий момент диапазон 72,5-73 рубля за доллар выглядит комфортным для рубля.