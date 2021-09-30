МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Регулирование операций неквалифицированных инвесторов на рынке форекс ужесточается в РФ с 1 октября: теперь соотношение размера собственных средств такого инвестора и заемных средств форекс-дилера (кредитное плечо) будет рассчитываться по каждой валютной паре и будет меньше установленного законом предельного уровня 1:50, сообщил регулятор. Банк России предупредил о меняющих деньги аферистах

"Соотношение размера собственных средств неквалифицированного инвестора и заемных средств при совершении операций с форекс-дилером будет рассчитываться по каждой валютной паре, и оно будет меньше установленного законом уровня 1:50. Это предусматривает новая редакция базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера", — говорится в сообщении.

Новая редакция базового стандарта разработана СРО Ассоциация форекс-дилеров, утверждена регулятором и вступает в силу с 1 октября 2021 года. Стандарт определяет формулу расчета кредитного плеча.

"Форекс-дилеры будут вправе заключать с неквалифицированными инвесторами договор при условии, что сумма обеспечения, необходимого для допуска к торгам, будет рассчитываться каждый торговый день исходя из колебаний валютных курсов за последний год. Вводимые требования направлены на защиту инвесторов от резких колебаний валют и от вероятной потери финансовых вложений", — уточнил ЦБ.

Ассоциация форекс-дилеров объединяет три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".