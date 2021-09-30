МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль пытается удержаться в плюсе в парах с долларом и евро, несмотря на снижение стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже. Биржи США растут после данных о ВВП страны

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.19 мск снижается на 1 копейку, до 72,83 рубля, курс евро – на 15 копеек, до уровня 84,35 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,1% — до 77,23 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Курс рубля в парах с долларом и евро укреплялся большую часть торгов на позитивном внешнем фоне.

В течение дня доллар максимально опускался до 72,59 рубля, евро – до 83,24 рубля, обновив годовой минимум.

Поддержка налогового периода закончилась, рубль в основном ориентируется на движение нефтяных котировок.

Инвесторы также следят за новостями вокруг госдолга. Ранее палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат. К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.

Кроме того, по словам Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, растут риски по экономике КНР, в том числе вследствие естественного ослабления деловой активности после бурного роста последних кварталов и роста цен на энергоносители. Кроме того, неплатежеспособность ведущего китайского застройщика China Evergande Group несет риски повышения волатильности на финрынках Азии и для спроса на сырье в КНР, поясняет он.

"Валюты развивающихся рынков в начале дня активно повышались на фоне умеренного снижения доллара. После старта европейских торгов он совершил рывок вверх, что оказало давление на сектор, некоторые представители вышли в небольшой минус", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Российский долговой рынок угрожает возобновлением нисходящей тенденции. После двух сессий восстановления индекс гособлигаций RGBI в четверг снижается, приближаясь к полуторалетнему минимуму, установленному во вторник, также указывает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Определенно, данные по инфляции за сентябрь (и более оперативная октябрьская статистика) будут играть ключевую роль на приближающемся заседании ЦБ по ключевой ставке", — считают аналитики Райффайзенбанка.

По мнению Александра Осина из "Фридом Финанс", рубль в паре с долларом до конца торгов останется в диапазоне 72,6–72,95 рубля, евро — 84–85 рублей.