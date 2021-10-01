МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром снижается по отношению к доллару в преддверии выхода ряда макроэкономической статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль символически снижается к доллару и евро

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1579 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1581 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижался до 111,15 иены за доллар со 111,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 94,28 пункта.

Европейские инвесторы в пятницу утром находятся в ожидании ряда макроэкономических данных по еврозоне. Аналитики полагают, что, по окончательной оценке, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в сентябре снизился до 58,7 пункта с 61,4 пункта в августе. Прогноз соответствует предварительной оценке.

Далее будет обнародована предварительная оценка инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился там в сентябре до максимальных с 2011 года 3,3% в годовом выражении с 3% месяцем ранее.