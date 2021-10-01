МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов пятницы незначительно усилил снижение к бивалютной корзине на фоне коррекционного снижения цен на нефть и ухода инвесторов от риска, следует из данных торгов. Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару в сентябре

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.18 мск рос на 17 копеек, до 72,91 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 84,41 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,82% — до 77,66 доллара за баррель сорта Brent. Индекс Мосбиржи и западные фондовые площадки торгуются в минусе.

Негативным фактором также является недельный (по 29 сентября) отток капитала из инвестирующих в РФ фондов. Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 80 миллионов долларов.

"Мы ждем, что пара доллар-рубль, в отсутствие улучшения внешнего фона, уже сегодня может перейти в середину нашего целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар", — полагают аналитики Промсвязьбанка.

Елена Кожухова из компании "Велес Капитал" считает, что пара доллар-рубль в случае преодоления отметки 73 рубля может направиться к уровню 73,5 рубля за доллар.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что пара доллар-рубль консолидируется в диапазоне 72,5-73 рубля за доллар уже седьмой день подряд. "Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх", — прогнозирует он.