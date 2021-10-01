МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем перешел к росту к доллару на данных об ускорении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,4%

По состоянию на 13.36 мск курс евро к доллару растёт до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1581 доллара. Утром, до выхода данных об инфляции, европейская валюта, напротив, дешевела к американской.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 111,14 иены за доллар со 111,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 94,2 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за последние 13 лет 3,4% с 3% месяцем ранее. Аналитики также ожидали ускорения инфляции, но лишь до 3,3%.

"Инфляция в еврозоне, похоже, продолжит тенденцию ускорения, и мы думаем, что она скоро достигнет 4%", — сказал газете Wall Street Journal экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнолдс. По его словам, это увеличивает вероятность того, что ЕЦБ "существенно" сократит объём выкупа финансовых активов с рынка начиная с весны.

А ужесточение тем самым монетарной политики при прочих равных позитивно для курса соответствующей валюты.