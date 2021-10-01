МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и сильнее — к евро, инвесторы не испытывают оптимизма перед выходными, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.56 мск пятницы растёт на 14 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 84,55 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,38%, до 78,61 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ФЬЮЧЕРСНЫМ ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций умеренно снижается на негативном внешнем фоне

"Рубль сегодня проявил относительную слабость, резко снизившись несмотря на относительную устойчивость нефти и рост развивающихся валют. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных", — поясняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Отечественная валюта теряет порядка 0,2% к доллару и 0,5% к евро.

"Российский долговой рынок остается под давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд, в очередной раз обновив полуторалетний минимум", — указывает Бабин.

Кроме того, нестабильная динамика на рынке нефти не дает рублю развить положительную динамику.

"В понедельник, 4 октября, пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, и уже ходят слухи о возможном ускорении темпов наращивания нефтедобычи с запланированных 400 тысяч баррелей в день. Подобный сценарий будет негативен для нефтяных котировок и несет в себе риски коррекции как минимум в район 74 долларов и 70 долларов по сортам Brent и WTI", — говорит Елена Кожухова из "Велес капитала".

Решение ОПЕК+ повысить добычу сверх текущего плана не только приведет к дальнейшему снижению нефтяных цен, но может и увеличить напряжение между участниками альянса, замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Курс евро перешел к росту против доллара

ПРОГНОЗЫ

В преддверии выходных курс доллара к рублю может быть на повышенных уровнях, но мы продолжаем ожидать, что он не превысит значительно отметку в 73,5 рубля, указывает Григорьев.

Среди макроэкономических событий следующей недели стоит особенно выделить ключевой отчет о рынке труда США за сентябрь, который, вероятно, покажет ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе, отмечает Кожухова. Подобный сигнал может быть воспринят рынками негативно ввиду ожиданий повышения процентных ставок ФРС, считает она.

Если максимум пятницы 73,15 рубля будет пройден, более вероятно ускорение роста с ближайшей целью в 73,7 рубля, полагает Бабин.