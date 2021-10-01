МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером несколько замедлил снижение в паре с евро после выхода позитивных для американской валюты макроэкономических данных, и отыграл уровень в 1,16, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США в основном растут на внутренней статистике

По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару растёт до 1,1594 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1581 доллара. Прямо перед выходом статистики показатель находился на уровне 1,1603 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 110,95 иены за доллар со 111,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 94,04 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61,1% со значения августа в 59,9%, в то время как ожидалось снижение показателя.

Доходы населения в США в августе также выросли — на 0,2% за месяц. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре вырос до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта, и это превзошло ожидания.

Аналитик Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, объясняя движение курса доллара, считает, что американская валюта должен укрепляться на любой американской статистике, которые будут укреплять уверенность в том, что Федеральная резервная система США может в скором времени начать сворачивание стимулирующих мер. В частности, это касается данных об инфляции в стране.