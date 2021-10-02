МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Объем наличной иностранной валюты в российской экономике приблизился к 100 миллиардам в долларовом эквиваленте, что является историческим максимумом, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основании последних данных Банка России.

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"На 1 июля объем наличной иностранной валюты в российской экономике достиг исторического максимума — 98 миллиардов долларов. За год рост составил 9,4 миллиарда долларов, или 12,3%", — сказал аналитик.

Достиг рекорда и объем иностранной валюты в экономике вне банков (то есть в "кубышках" компаний и на руках россиян) – 86,4 миллиарда долларов. Вместе с тем объем иностранной валюты в банках сократился за год — с 12,3 миллиарда долларов на 1 июля 2020 года до 11,6 миллиарда долларов на 1 июля 2021 года, добавил Осадчий.

В то же время объем наличных денег в рублях – банкнот и монет — в обращении на 1 июля 2021 года составил 13,566 триллиона рублей (или 187,4 миллиарда долларов).

Аналитик отметил, что стремительный рост объема наличной иностранной валюты характерен для турбулентных периодов. Он привел в пример кризисные годы — так, за четвертый квартал 2008 года этот объем вырос на 30,7 миллиарда долларов, или на 133%; за последний квартал 2014 года (тогда в декабре случился валютный кризис) – на 21,6 миллиарда долларов, или на 44,8%.