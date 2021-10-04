МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром стабилен по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару растёт до 1,1596 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара. Курс доллара к иене в то же время остается на уровне предыдущего закрытия в 111,05 иены за доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 94,05 пункта.

Американская валюта стабильна к евро и иене в понедельник утром. Инвесторы оценивают комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о сохранении высокой инфляции в стране в ближайшее время и перспективы ужесточения монетарной политики.

"Курс доллара в этом году держится около самого высокого уровня, поскольку участники рынка твердо делают ставку на более агрессивную траекторию ужесточения политики Федеральной резервной системы США", — сказал газете Wall Street Journal главный рыночный стратег Cambridge Global Payments Карл Шамотта (Karl Schamotta).