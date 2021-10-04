Курс рубля продолжает снижаться к доллару и евро при внешнем негативе и дорожающей нефти
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжает умеренно снижаться и к доллару, к и евро при негативе на западных фондовых площадках и пытающейся закрепиться в плюсе стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.10 мск понедельника растет на 15 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 84,63 рубля. На открытии утренних торгов нацвалюта слабела чуть более умеренными темпами.
"На утро понедельника на глобальных фондовых рынках преобладают негативные настроения", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Европейские фондовые индексы сейчас преимущественно умеренно снижаются, фьючерсы на основные биржи США также опускаются. В то же время декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и дорожает на 0,2%, до 79,43 доллара за баррель.
Поэтому сегодня доллар вряд ли пойдет заметно выше уровня в 73 рубля — смягчить давление на рубль сможет нефть, полагает аналитик.
"Понедельник будет значимым для нефтяного рынка днем в связи с заседанием мониторингового комитета ОПЕК+. Если организация решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тысяч баррелей в день, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту", — в свою очередь отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".
https://1prime.ru/Forex/20211004/834869043.html