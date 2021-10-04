МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжает умеренно снижаться и к доллару, к и евро при негативе на западных фондовых площадках и пытающейся закрепиться в плюсе стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Экономист объяснила, почему занижен курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.10 мск понедельника растет на 15 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 84,63 рубля. На открытии утренних торгов нацвалюта слабела чуть более умеренными темпами.

"На утро понедельника на глобальных фондовых рынках преобладают негативные настроения", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Европейские фондовые индексы сейчас преимущественно умеренно снижаются, фьючерсы на основные биржи США также опускаются. В то же время декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и дорожает на 0,2%, до 79,43 доллара за баррель.

Поэтому сегодня доллар вряд ли пойдет заметно выше уровня в 73 рубля — смягчить давление на рубль сможет нефть, полагает аналитик.

"Понедельник будет значимым для нефтяного рынка днем в связи с заседанием мониторингового комитета ОПЕК+. Если организация решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тысяч баррелей в день, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту", — в свою очередь отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".