МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс рубля утром продолжает демонстрировать практически полное отсутствие выраженной динамики, немного теряя к доллару и поднимаясь к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.44 мск растет на 6 копеек, до 72,57 рубля, курс евро снижается на 8 копеек, до уровня 84,17 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время увеличивается на 0,2%, до 81,42 доллара за баррель.

"Резкий рост нефтяных котировок (цены на Brent взлетали к 82 долларам за баррель после не содержавшего негативного сюрприза заседания ОПЕК+) способствовал укреплению рубля, выглядевшего заметно лучше валют других развивающихся стран. Вместе с тем, закрепиться ниже уровня 72,5 рубля доллару не удалось, — негативно сказалось дальнейшее повышение нервозности инвесторов на глобальных рынках", — описывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка вчерашнюю ситуацию.

"Сохраняющийся по состоянию на утро вторника не вполне благоприятным внешний фон и отсутствие заметной ценовой динамики на рынке нефти заставляют нас консервативно оценивать ближайшие перспективы рубля. Сегодня ждем удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 рубля. Значимых поводов для развития укрепления рубля сегодня пока не видим", — прогнозирует он.

Также во вторник ждет вялых торгов в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 рубля за доллар и Алексей Антонов из компании "Алор брокер". По его мнению, основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ.