МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник растет по отношению к другим основным мировым валютам из-за отсутствия рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Оборот иностранными акциями на "СПБ Бирже" снизился в сентябре

По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,1597 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 111,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,87 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 93,94 пункта.

Утром котировки находились примерно на тех же значениях. На валютном рынке инвесторы предпочитают избегать рисков и инвестируют в "надёжные" валюты.

"Доллар восстановился в одночасье, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему избегают риска и продолжают отдавать предпочтение активам-убежищам", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Uniсredit.

Также ожидаются данные о занятости в США, которые появятся в пятницу. И они, по мнению аналитиков, продемонстрируют снижение безработицы в сентябре до 5,1% с 5,2% месяцем ранее.