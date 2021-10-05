Рубль незначительно слабеет на разнонаправленных факторах
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем символически теряет и к доллару, и к евро при продолжающей бурно дорожать нефти и пессимизме на мировых финансовых рынках, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск поднимается на 14 копеек, до 72,65 рубля, курс евро – на 2 копейки, до уровня 84,27 рубля.
РУБЛЬ СТАБИЛЕН
Отечественная валюта во вторник торгуется в узком диапазоне в парах с долларом и евро.
Американская валюта достигла локальных максимумов по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода ключевого отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, указывает Игорь Додонов из "Финама".
"Рост занятости может усилить аргументы в пользу того, что ФРС начнет сокращение масштабной программы по покупке активов раньше, чем полагают аналитики. Также поддержку доллару оказала распродажа акций, которая распространилась с Уолл-стрит на Азию. Доллар также выиграл от спроса на защитные активы на фоне беспокойства по поводу обсуждения потолка госдолга США", — говорит аналитик.
Кроме того, накануне американский фондовый рынок завершил торги существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей, сегодня фондовые биржи АТР также закрылись в основном снижением на опасениях за отношения США и Китая.
При этом стоимость нефти и газа продолжают расти, что поддерживает рубль. Так, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 82 долларов за баррель – впервые с 11 октября 2018 года.
Цена фьючерса на газ в Европе подскакивает более чем на 10% от расчётной цены понедельника и достигла нового рекордного значения, впервые в истории превысив 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
"Вчера состоялась министерская встреча ОПЕК+, по итогам которой было принято решение придерживаться ранее достигнутой договоренности об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Таким образом, слухи о возможно более быстром наращивании добычи со стороны альянса не подтвердились, что подтолкнуло нефтяные цены к новым вершинам", — поясняет Додонов.
"Мы считаем, что на рынках энергоносителей назревает пузырь, и рассматриваем текущую динамику как характерную для типичных колебаний в период цикловых пиков. Особенно это касается рынков природного газа, которые, похоже, опередили сами себя, не обращая внимания на рыночные механизмы самовосстановления", — также отмечает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.
ПРОГНОЗЫ
"Краткосрочный ориентир по паре доллар-рубль — 72-73,5 рубля. Однако при увлечении волатильности на сырьевых площадках курс национальной валюты к доллару может превысить отметку 73,5 рубля", — считает Евгений Линчик из компании "Сбер Управление активами".
Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" продолжает смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, ожидая увидеть 71-72 рубля на горизонте трех-шести месяцев.
"Восстановление добычи и экспорта в рамках ОПЕК+ и планы инвестирования средств из ФНБ – истории ближайшего будущего, которые позволят рублю без сильных проблем пережить глобальную волатильности доллара и базовых ставок. Пока же рубль, вероятно, будет оставаться на прежних отметках вблизи 72,5-73,5 рубля за доллар", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20211005/834879911.html