МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем символически теряет и к доллару, и к евро при продолжающей бурно дорожать нефти и пессимизме на мировых финансовых рынках, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар продолжает удерживать позиции

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск поднимается на 14 копеек, до 72,65 рубля, курс евро – на 2 копейки, до уровня 84,27 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Отечественная валюта во вторник торгуется в узком диапазоне в парах с долларом и евро.

Американская валюта достигла локальных максимумов по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода ключевого отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, указывает Игорь Додонов из "Финама".

"Рост занятости может усилить аргументы в пользу того, что ФРС начнет сокращение масштабной программы по покупке активов раньше, чем полагают аналитики. Также поддержку доллару оказала распродажа акций, которая распространилась с Уолл-стрит на Азию. Доллар также выиграл от спроса на защитные активы на фоне беспокойства по поводу обсуждения потолка госдолга США", — говорит аналитик.

Кроме того, накануне американский фондовый рынок завершил торги существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей, сегодня фондовые биржи АТР также закрылись в основном снижением на опасениях за отношения США и Китая.

При этом стоимость нефти и газа продолжают расти, что поддерживает рубль. Так, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 82 долларов за баррель – впервые с 11 октября 2018 года.

Цена фьючерса на газ в Европе подскакивает более чем на 10% от расчётной цены понедельника и достигла нового рекордного значения, впервые в истории превысив 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Биткоин дорожает более чем на 5%

"Вчера состоялась министерская встреча ОПЕК+, по итогам которой было принято решение придерживаться ранее достигнутой договоренности об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Таким образом, слухи о возможно более быстром наращивании добычи со стороны альянса не подтвердились, что подтолкнуло нефтяные цены к новым вершинам", — поясняет Додонов.

"Мы считаем, что на рынках энергоносителей назревает пузырь, и рассматриваем текущую динамику как характерную для типичных колебаний в период цикловых пиков. Особенно это касается рынков природного газа, которые, похоже, опередили сами себя, не обращая внимания на рыночные механизмы самовосстановления", — также отмечает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочный ориентир по паре доллар-рубль — 72-73,5 рубля. Однако при увлечении волатильности на сырьевых площадках курс национальной валюты к доллару может превысить отметку 73,5 рубля", — считает Евгений Линчик из компании "Сбер Управление активами".

Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" продолжает смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, ожидая увидеть 71-72 рубля на горизонте трех-шести месяцев.

"Восстановление добычи и экспорта в рамках ОПЕК+ и планы инвестирования средств из ФНБ – истории ближайшего будущего, которые позволят рублю без сильных проблем пережить глобальную волатильности доллара и базовых ставок. Пока же рубль, вероятно, будет оставаться на прежних отметках вблизи 72,5-73,5 рубля за доллар", — добавляет он.