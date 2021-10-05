МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому росту против доллара на фоне продолжающегося взлета стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Цена фьючерсов на газ в Европе вновь обновила рекорд

Курс евро расчетами "завтра" на 16.32 мск вторника снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля, курс доллара — на 5 копеек, до 72,46 рубля,

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% — до 82,38 доллара за баррель.