МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому росту против доллара на фоне продолжающегося взлета стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.32 мск вторника снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля, курс доллара — на 5 копеек, до 72,46 рубля,
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% — до 82,38 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Forex/20211005/834881076.html
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