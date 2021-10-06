МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам растет благодаря казначейским облигациям США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Объем наличной валюты в России достиг исторического максимума

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижается до 1,1587 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1596 доллара, курс доллара к иене в то же время увеличивается до 111,74 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 94,11 пункта.

Американская валюта в среду утром укрепляется по отношению к евро и иене, чему способствовал рост доходности казначейских гособлигаций. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 2,51 базисного пункта, до 1,569%, а тридцатилетних – на 2,15 пункта, до 2,145%.

Таким образом, низкорисковые вложения в долларовые активы становятся более выгодными.

"Более высокая доходность казначейских облигаций США оказывает поддержку доллару", — констатировали газете Wall Street Journal аналитики Mizuho Bank.