МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля практически не меняется к бивалютной корзине (0,45 евро и 0,55 доллара) — он снижается к доллару и примерно на столько же повышается к евро, следует из данных Московской биржи. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск повышается на 22 копейки, до 72,59 рубля, курс евро снижается на 18 копеек, до 83,80 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в то же время растет на 1,2%, до 82,3 доллара за баррель.

Инерционно дорожающая нефть продолжит оказывать поддержку рублю, полагают аналитики Промсвязьбанка. "Считаем, что и сегодня зона 72-72,5 рубля за доллар сохранит свою актуальность. Хотя текущие уровни и выглядят неустойчивыми с конъюнктурной точки зрения", — полагают эксперты банка.

Рост цен на нефть и газ остаётся важным критерием для инвесторов при выборе позиций в сырьевых валютах, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Распродажи ОФЗ в моменте, скорее, негативны для рубля, поскольку всё отчетливее выход нерезидентов. Тем не менее, с точки зрения carry trade длинные позиции в рубле становятся еще более привлекательными вследствие повышения ожиданий по ставке ЦБ", — отмечает он.