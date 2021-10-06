Курс рубля практически снижается к доллару и на столько же повышается к евро на дорожающей нефти
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля практически не меняется к бивалютной корзине (0,45 евро и 0,55 доллара) — он снижается к доллару и примерно на столько же повышается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск повышается на 22 копейки, до 72,59 рубля, курс евро снижается на 18 копеек, до 83,80 рубля.
Стоимость нефти марки Brent в то же время растет на 1,2%, до 82,3 доллара за баррель.
Инерционно дорожающая нефть продолжит оказывать поддержку рублю, полагают аналитики Промсвязьбанка. "Считаем, что и сегодня зона 72-72,5 рубля за доллар сохранит свою актуальность. Хотя текущие уровни и выглядят неустойчивыми с конъюнктурной точки зрения", — полагают эксперты банка.
Рост цен на нефть и газ остаётся важным критерием для инвесторов при выборе позиций в сырьевых валютах, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".
"Распродажи ОФЗ в моменте, скорее, негативны для рубля, поскольку всё отчетливее выход нерезидентов. Тем не менее, с точки зрения carry trade длинные позиции в рубле становятся еще более привлекательными вследствие повышения ожиданий по ставке ЦБ", — отмечает он.
https://1prime.ru/Forex/20211006/834888554.html