МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс евро стабилен к доллару в четверг утром перед публикацией статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти снижается вслед за ценами на газ

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,1556 доллара. Курс доллара к иене также держался на уровне предыдущего закрытия в 111,41 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 94,23 пункта.

Валютные инвесторы ждут статистики по промышленному производству в Германии. Прогнозируется, что показатель в августе снизился на 0,4% в месячном выражении после роста на 1% в июле.

Кроме того, позднее в четверг будут обнародованы еженедельные данные по безработице в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 14 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 348 тысяч.