МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс рубля после небольшого роста на утренних торгах стабилизировался к доллару и евро у уровней предыдущего закрытия на фоне возвращения позитивных настроений на глобальные фондовые рынки и негатива на рынке нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Бумаги российских компаний в Лондоне преимущественно дорожают

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск четверга торговался у 72,39 рубля — уровня предыдущего закрытия, курс евро рос на 6 копеек, до 83,71 рубля. Утром доллар максимально опускался до 72,14 рубля, евро — до 83,47 рубля.

Индекс Мосбиржи растет на 0,26%, основные европейские индексы прибавляют до 1,09%, фьючерсы на ведущие американские индексы рынка акций — до 0,85%.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,42% — до 79,12 доллара за баррель.

"Преобладание оптимистичных настроений на глобальных фондовых рынках… окажет поддержку рублю, и доллар в первой половине дня постарается удержаться в диапазоне 72-72,5 рубля. Однако, учитывая смешанные сигналы с товарных рынков и ожидания сильных завтрашних данных по рынку труда в США, считаем вероятным возврат пары доллар-рубль в наш целевой диапазон 72,5-74,5 рубля к концу недели", — считают аналитики Промсвязьбанка.

"Действительно, новых идей нет. Но для рубля это неплохо, учитывая отсутствие каких-то серьезных угроз со стороны экономики и платежного баланса. Даже всё чаще возникающие прения с Западом по геополитической тематике рынок игнорирует, включая сегодняшние сообщение по хакерской тематике. Краткосрочный взгляд на курс прежний — удержание близких к текущим уровней с дальнейшим постепенным движением к 72 рублям и ниже", считает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".