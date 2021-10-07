МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет и к доллару, и к евро при нефтяных котировках, закрепившихся выше 80 долларов за баррель Brent, и на позитиве на мировых фондовых площадках, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций растет более чем на 1%

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск четверга снижается на 33 копейки, до 72,06 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 83,23 рубля. А ранее в четверг доллар опустился ниже отметки в 72 рубля — впервые с июня.

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ ЛОКАЛЬНЫЕ МАКСИМУМЫ

Отечественная валюта заметно растет в цене к доллару и евро после слабой динамики на утренних торгах.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent сейчас умеренно снижается — на 0,22%, до 80,9 доллара за баррель. Но в первой половине дня стоимости нефти опускалась до 79,08 доллара за баррель Brent, что несколько ослабило рубль: доллар кратковременно поднимался до 72,48 рубля, евро – до 83,75 рубля. Однако затем стоимость нефти замедлила падение и котировки закрепились выше 80,5 доллара за баррель, что позволило рублю перейти к растущей динамике.

На этом фоне курс американской валюты опустился ниже 72 рублей, впервые с 16 июня, а европейская направилась в сторону 83 рублей.

"Глобальные площадки в четверг продолжили развивать восходящее движение предыдущей сессии. Позитивом выступают признаки улучшения отношений между США и Китаем после недавней эскалации напряженности. Появилась информация о вероятном проведении до конца года виртуальной встречи лидеров двух стран", — также отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступает приближение американских законодателей к промежуточному решению вопроса с потолком госдолга. Пока компромисс позволит продлить временное финансирование правительства США. Однако инвесторы надеются, что в итоге проблема будет принципиально решена увеличением лимита госзаимствований", — добавляет он.

"Лидер американского сенатского меньшинства Митч Мак-Коннелл завил вчера о возможности рассмотрения предложения повысить лимит заимствований США хотя бы до декабря 2021 года. Повышение лимита заимствований ослабит для рынка риски, связанные, к примеру, с рейтингами США. Их понижение – под влиянием проблемы лимита заимствований — вызвало бы ухудшение оценок базовых, низкодоходных активов, которые служат обеспечением рынка деривативов", — поясняет Александр Осин из компании "Фридом финанс". Международные резервы России за неделю снизились на 1%

Однако такой сценарий американскими законодателями "отодвинут", это отразилось в снижении курса доллара на широком рынке. К евро курс доллара тоже снизился после укрепления на протяжении пяти недель, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

На сегодня целевые диапазоны закрытия торгов для курсов доллара и евро с положительной вероятностью составляют 72,1-72,6 рубля и 83,15-83,8 рубля соответственно, прогнозирует Осин.

"То есть с точки зрения статистики рыночной волатильности потенциал укрепления рубля уже ограничен. Во второй половине дня возможно определенное восстановление курса доллара и евро к валюте РФ", — не исключает аналитик.

Технические сигналы на данный момент указывают на сохранение вероятности развития снижения стоимости нефти в район 77,5 доллара за баррель Brent, ближайшая поддержка расположены у 79,5 доллара, в свою очередь отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". А дальнейшее удешевление нефти — ниже круглой отметки в 80 долларов — также негативно для рубля.