Курс евро снизился до 83 рублей впервые с 24 июля 2020 года
МОСКВА. 7 окт — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО СНИЗИЛСЯ ДО 83 РУБ, ВПЕРВЫЕ С 24 ИЮЛЯ 2020 Г — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20211007/834902917.html
Северный поток-2
OMV оценила перспективы начала поставок по "Северному потоку-2"
Банки
"Сбер" сообщил о продолжении оттока валюты со счетов граждан
Регулирование интернета
Взыскивать штрафы с Facebook будут приставы
Торги
Евро снизился до уровня июля 2020 года
Нефть
Цены на нефть ускоряют снижение
Авто
BMW повысит цены на автомобили в России
Глобальный энергокризис
В МЭА рассказали, как Россия может помочь Европе смягчить газовый кризис
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Франция призвала Россию и Украину соблюдать условия договора по газу
Криптовалюты
Названа криптовалюта, которая резко поднимается в цене
МОСКВА. 7 окт — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО СНИЗИЛСЯ ДО 83 РУБ, ВПЕРВЫЕ С 24 ИЮЛЯ 2020 Г — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20211007/834902917.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.