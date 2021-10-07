МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль может обновить годовой максимум против валюты США (в районе 71,55 рубля за доллар), однако ощутимого роста ожидать не стоит, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

В четверг российская валюта отвоевала у основных резервных валют два круглых уровня: евро опускался ниже 83 рублей (впервые с июля 2020 года), доллар же закрепляется ниже 72 рублей, приближаясь к минимуму текущего года. Обе валюты теряют вечером более чем по 50 копеек каждая.

Текущая волна укрепления рубля связана с общим спросом на риск на глобальных рынках и дорогой нефтью, вернувшейся впервые за три года на психологически значимый уровень 80 долларов за баррель сорта Brent, рассуждает инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

"В то же время, на фоне санкционных опасений ситуация на рынке госдолга РФ остается напряженной, и это будет сдерживать укрепление рубля. Поэтому после попыток тестирования рублем годового максимума, соответствующего 71,55 рубля против доллара, валюта США может просесть еще до 71 рубля, однако ниже пока не пойдет. Евро в этом случае может протестировать отметку 82 рубля", — оценил перспективы он.

Риски для курса рубля также связаны с активностью регуляторов, направленной на охлаждение спроса на риск, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Вчера пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного роста цен на газ.

Информация способна снизить рыночный спрос на сегменте деривативов, подобно тому, как в 2014 году многие крупнейшие банки ЕС и США, по данным рыночных СМИ, под давлением регуляторов в связи с якобы найденными нарушениями прекратили операции на товарном рынке", — отмечает он.

Поэтому на конец октября с вероятностью 60% и 65% ожидается рост курса доллара и евро до уровней выше 74 рублей и 86 рублей, соответственно, оценил Осин.