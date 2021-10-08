МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается в парах с долларом и евро после сильного роста в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже. Финансист спрогнозировал, что будет с рублем к Новому году

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.05 мск пятницы рос на 31 копейку, до 72,01 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 83,14 рубля. В четверг рубль по итогу торгов укрепился на 69 копеек к доллару – до 71,7 рубля и на 83 копейки — к евро, до 82,82 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% — до 83,08 доллара за баррель.

По оценкам Егора Жильникова из Промсвязьбанка, пара доллар-рубль может протестировать отметку 71,5 рубля (минимум года), в случае обновления локальных максимумов фьючерсами на нефть марки Brent, однако под конец торгов, вероятно, вернется к отметке 71,9 рубля из-за возможного ухудшения настроений на глобальных рынках в случае выхода сильной статистики по рынку труда в США.

Сдерживать укрепление рубля может увеличение объема выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу, добавляет он.

"Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72 рубля. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку (сейчас 6,75% — ред.), причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п. Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72 рублей", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".