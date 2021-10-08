Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5%
Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%, в сентябре — вырос на 1,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с августом, к евро — вырос на 1,2%.
Номинальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1%, к евро — вырос на 0,8%.
https://1prime.ru/Forex/20211008/834911486.html
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