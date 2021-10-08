МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 5%, в сентябре — вырос на 1,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с августом, к евро — вырос на 1,2%.

Номинальный курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1%, к евро — вырос на 0,8%.