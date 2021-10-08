МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Рубль после ощутимого роста предыдущих дней снижается к доллару и евро перед выходными, несмотря на внешний позитив.

Желание игроков зафиксировать прибыль от укрепления рубля перевешивает рост цен на нефть и ослабление доллара на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.56 мск повышался на 17 копеек — до 71,87 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 83,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в пятницу корректируется вниз после роста завершающейся недели. В течение этого периода доллар максимально падал более чем на 1 рубль – до минимума с июня в 71,67 рубля, а евро — почти на 1,5 рубля, до 82,82 рубля (минимум с июля 2020 года). Доллар дорожает к иене

При этом участники торгов игнорируют позитивный внешний фон. Так, стоимость нефти марки Brent после краткосрочной коррекции удержалась выше ключевой отметки 80 долларов за баррель и растет на 1,3% — до 83,1 доллара. Опасения переизбытка сырья на рынке ослабели после заявлений минэнерго США.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 94,1 пункта, реагируя на сентябрьские данные по американскому рынку труда.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось в прошлом месяце только на 194 тысячи, хотя аналитики ожидали роста на 500 тысяч. Слабым утешением стало падение безработицы в США в сентябре до 4,8% с августовских 5,2% при прогнозах в 5,1%.

Рисковые настроения на рынках поддерживаются надеждами, что на фоне слабых данных по рынку труда ФРС США не станет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Тем не менее, доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent. Финансист спрогнозировал, что будет с рублем к Новому году

ПРОГНОЗЫ

Рубль слабо реагирует на позитив — вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в иностранной валюте, опасаясь реализации каких-либо рисков, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В этих условиях доллар может закрепиться над уровнем 72 рубля, предприняв попытку восстановления в район 72,5 рубля", — оценивает он.

Рублю помогают высокие цены на нефть и газ, однако ждать достижения новых максимумов стоит лишь при закреплении доллара и евро ниже 71,5 рубля и 82,8 рубля соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".