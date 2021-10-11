МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет к иене благодаря тому, что инвесторы оценивают перспективы возможного ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабо растет на фоне дорожающей нефти

По состоянию на 7.51 мск курс доллара к иене увеличивается до 112,68 иены за доллар со 112,22 иены; курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1572 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1567 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 94,14 пункта.

ФРС в сентябре допустила повышение учётной ставки в следующем году, а её глава Джером Пауэлл заявлял, что регулятор может начать сокращение выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.

"Доллар США на этой неделе может сохранить значительный рост, поскольку внимание будет обращено на ожидания повышения ставки Федрезерва в следующем году", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.

Трейдеры ожидают ужесточения монетарной политики в США, поскольку считают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября осталась на повышенном уровне в 5,3%. Кроме того, будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительные подсказки о дальнейших планах регулятора относительно его политики.