МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Время летит незаметно. Буквально недавно рынки гадали, какой сигнал в конце августа даст председатель ФРС Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле, и вот уже на наступающей неделе осень перешагнет через экватор. Рассуждая о перспективах валютных курсов до конца осени, до конца квартала, следует оценить уже сформированный бэкграунд.

На старте осени спотовая цена газа в Европе (голландский хаб TTF) составляла около 50 евро/МГВт-ч, и это уже было в 2,5 раза выше, чем средняя цена за 10 лет. С тех пор котировки подскакивали в 3,5 раза до 162,13 евро/МГВт-ч и к 8 октября снизились до 87,60 евро/МГВт-ч, и это все равно более чем в 4 раза выше долгосрочного среднего значения. Так дорого газ не стоил никогда в истории, вызывая естественное желание заменить его там, где только можно другими источниками производства энергии. В результате дорогой газ привел к росту цен на нефть: котировки Brent выросли с начала осени на 14,4% и достигли 3-летнего максимума 83,47 долларов за баррель. Аналитик объяснила, чего ожидать от цен на нефть на следующей неделе

Дорогие энергоносители, как фактор формирования более высокой инфляции добавились к обусловленным пандемией узким местам в цепочках поставок. Во-первых, это привело к циклу повышений ставок центральных банков развивающихся экономик: Польша, Украина, Россия, Перу, Венгрия, Бразилия, Чехия, Мексика, Румыния, Колумбия. В группе развитых стран ставки повысили Норвегия и Новая Зеландия. Во-вторых, на рынках все чаще стали звучать опасения стагфляции, на возможном замедлении темпов глобального экономического роста, при усилении ценового давления.

В то же время ФРС США приближается к старту сворачивания стимулов, но при этом ЕЦБ изучает новый посткризисный план выкупа бондов, который может стать дополнительным встречным ветром для евро. Долговые проблемы в секторе недвижимости Китая беспокоят инвесторов, формируя волатильность в ценах промышленных металлов.

В России спокойно прошли парламентские выборы, которые завершились победой правящей партии. Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 6,75% (+2,5% с начала года). Потребительская инфляция подскочила до 7,4%, что отражает общемировую тенденцию и для РФ является максимумом с лета 2016 года. Также стало известно, что американские законодатели рассматривают новые возможные рестрикции по отношению к России, которые могут включать ограничения на покупку российского госдолга на вторичном рынке, а также расширение санкций против "Северного потока 2".

Рубль с начала осени укрепился на 2% к доллару и на 4% к евро и является самой сильной валютой среди 24 представителей развивающихся рынков. При этом доллар за тот же период вырос к евро на 2% и в Большой десятке подешевел только против пронефтяных валют: норвежской кроны (+1,84%) и канадского доллара (+1,2%). Вот такой у нас бэкграунд.

РОССИЙСКАЯ ВАЛЮТА

Россия — страна-экспортер энергоносителей. Трудно представить более благоприятную внешнюю конъюнктуру для продавца нефти и газа. При этом цена Brent в рублевом эквиваленте поднималась до 6000 рублей за баррель, что является абсолютным рекордом. Банк России действует упреждающе, повышая процентные ставки. Денежный рынок закладывается на повышение ключевой ставки до 7,5% к концу года.

Так или иначе, но есть шанс, что реальная ставка в России выйдет на положительную территорию в ближайшие месяцы, особенно с учетом того, что инфляция в базисе год к году может начать снижаться в октябре и ноябре, а укрепление рубля дополнительно стимулирует ослабление ценового давления. Другие центробанки стран EM также повышают ставки, но в большинстве случаев до выхода к положительной реальной доходности довольно далеко. Соответственно, валюта страны экспортера энергоносителей выглядит очень привлекательно с точки зрения carry trade. При этом волатильность курса рубля по историческим меркам остается низкой, значит с точки зрения волатильности для carry с рублем нет препятствий. Новые санкции — это точно не перспектива конца текущего года. Мы не ожидаем дополнительной геополитической премии в рубле в ближайшие месяцы. Рублю предсказали новый рекорд роста

В то же время главным драйвером укрепления рубля являются цены на нефть, но здесь действует бюджетное правило, которое существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс российской валюты. Так, с 7 октября по 8 ноября ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет эквивалентен 15,1 млрд рублей. Поэтому мы ожидаем, что укрепление рубля к доллару будет ограниченным. 70 рублей за доллар выглядят возможной краткосрочной целью в том случае, если цены на нефть закрепятся в диапазоне 85-90 долларов за баррель. На конец года более вероятен курс около 71,50-72,00. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81-82 за единицу единой европейской валюты, не исключено краткосрочное снижение до 80 рублей за единую валюту, чего не было с середины июля 2020 года.

ДОЛЛАР

Два месяца подряд рынок труда США разочаровывает темпами увеличения занятости. Рост рабочих мест в сентябре оказался самым медленным в 2021 году, сигнализируя о том, что восстановление рынка труда замедляется, осложняя для ФРС выбор правильной точки старта сокращения стимулов. Меж тем инвесторы, которые делают короткую ставку на доллар, могут быть очень неприятно удивлены, если ФРС 3 ноября анонсирует старт сворачивания стимулов. Экономике США, потерявшей из-за пандемии 22,4 миллионов рабочих мест, осталось вернуть 5 миллионов, чтобы выйти на докоронавирусные уровни.

Считается ли это выполненными условиями "существенного прогресса на рынке труда", о которых заявлял Джером Пауэлл в сентябре? Вопрос риторический. На самом деле, чем быстрее ФРС избавится от ненужной сейчас скупки активов, тем дольше она сможет не повышать ставки, а цикл ужесточения денежно-кредитной политики с большей вероятностью будет очень плавным.

Мы по-прежнему склонны полагать, что ФРС не станет ждать до декабря, но будем внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом в США. Доллар по-прежнему выглядит привлекательно для покупки на спадах. Указаны сроки появления новой сторублевой купюры

Учтивая, что статистика подтверждает постепенное стихание дельта-штамма, а также то, что порядка 7 млн американцев перестали в сентябре получать пандемийные федеральные пособия по безработице, придется потрудиться, чтобы найти причину, по которой по итогам октября темпы увеличения занятости в США могут оказаться низкими. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,6% м/м — максимальный прирост с апреля. Здесь есть риск оказаться в очень неприятной ситуации, когда работодатели повышают зарплаты для привлечения сотрудников, что подогревает инфляцию и, видя цены в магазинах, сотрудники снова начинают требовать повышение зарплаты. При таком инфляционной воронке ФРС придется повышать ставки еще до завершения программы покупки облигаций, чего Федрезерву, явно не хотелось бы.

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам по-прежнему со 100-процентной вероятностью подразумевает повышение на 25 б.п. в декабре 2022 года. Вероятность того шага в сентябре следующего года составляет 66%. Ровно сутки назад вероятность сентябрьского повышения ставок оценивалась на уровне 62%. То есть ожидания сдвинулись ближе, несмотря на фактические сентябрьские цифры по занятости.

ЕВРО

Теперь посмотрим на Европу. Глава ЕЦБ Кристин Лагард накануне заявила, что преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики может нанести ущерб экономическому восстановлению в еврозоне и привести к сокращению количества рабочих мест. При этом главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн недавно подчеркнул, что есть веские доказательства того, что наблюдаемое сейчас усиление ценового давления не продлится долго.

Таким образом, европейские монетарные власти сигнализируют отсутствие роста ястребиных ноток. Это благоприятно для европейского фондового рынка, но является фактором слабости для единой валюты. Мы прогнозируем снижение курса евро к доллару до 1,1550-1,1500 к концу года. Краткосрочно можем увидеть и куда более низкие уровни в районе 1,1450. Однако в октябре возможна коррекция котировок EURUSD вплоть до 1,1650.