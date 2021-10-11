МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем растет по отношению к другим основным мировым валютам благодаря оптимизму в отношении ближайшего будущего американской экономики, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

По состоянию на 13.14 мск курс доллара к иене увеличивается до 112,97 иены за доллар со 112,22 иены; курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1560 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1567 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,21%, до 94,26 пункта.

Американская валюта усилила рост к иене по сравнению с утренними значениями и перешла к укреплению также к евро на надеждах на восстановление экономики США. По словам аналитиков Commerzbank, хотя экономический рост Штатов значительно замедлился за последние несколько месяцев, но не ожидается, что восстановление остановится.

"Есть признаки того, что период экономической слабости подходит к концу, и рынок труда продолжает восстанавливаться после шока", — добавили эксперты.

Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за сигналами, которые укажут на дальнейший курс Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в сентябре допустил повышение учётной ставки в следующем году, а его глава Джером Пауэлл заявлял, что Федрезерв может начать сокращение выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.

"ФРС не позволит, чтобы довольно слабый экономический рост летом и осенью 2021 года отвлек его от курса осторожной нормализации денежно-кредитной политики", — заявили аналитики Commerzbank.