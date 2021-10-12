МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам в целом стабилен во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. В среду инвесторы ожидают статистику по инфляции в США и протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Фондовые биржи АТР снижаются

По состоянию на 7.43 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1558 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1551 доллара, курс доллара к иене рос до 113,31 иены за доллар со 113,3 иены. Днем ранее курс доллара к иене поднялся до 113,49 иены, обновив максимум с 14 декабря 2018 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 94,34 пункта.

Главными событиями для валютного рынка на текущей неделе являются данные по инфляции в США, а также публикация протокола сентябрьского заседания ФРС. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в сентябре сохранилось на августовской отметке в 5,3%.

В протоколе инвесторы надеются найти подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора и мерам поддержки экономики, в частности, по срокам изменения ставки и параметров выкупа активов. ФРС в сентябре допустила повышение учетной ставки в следующем году и начало сокращения выкупа активов в текущем.

Во вторник участники торгов ожидают публикацию европейской макростатистики. Ожидается, что безработица в Великобритании в июне-августе сократилась до 4,5% с 4,6% в мае-июле, а доверие инвесторов к экономике Германии (индекс ZEW Центра исследований экономики Европы, Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung) в октябре уменьшилось до 24 пунктов с 26,5 пункта в сентябре.

Доллар, вероятно, останется сильным за счет "ястребиного" настроя ФРС и неопределенности с восстановлением мировой экономики, считают аналитики Capital Economics, которых цитирует газета Wall Street Journal. "Для продолжения существенного роста доллара… может потребоваться дальнейший заметный сдвиг от ФРС и/или более значительное замедление мировой экономики", — считают эксперты.