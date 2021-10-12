МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов вторника перешел к незначительному снижению к бивалютной корзине на фоне негативной динамики на отечественных и западных фондовых площадках, следует из данных торгов. Сбербанк обогнал "Газпром" по рыночной капитализации

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.34 мск рос на 1 копейку, до 71,88 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 83,11 рубля.

Нефть торгуется с несущественными изменениями цены возле закрытия предыдущего дня — на уровне чуть выше 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на американские индексы находятся на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи торгуется в минусе.

"Мы сохраняем актуальным диапазон 71,5-72,5 рубля для пары доллар-рубль и ожидаем, что в случае продолжения ралли на рынке нефти, пара локально может протестировать нижнюю границу данного коридора. Однако мы опасаемся, что ситуация на фондовых рынках может внести свои коррективы, тем самым вернув доллар выше отметки 72 рубля за доллар", — полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" ожидает, что сегодня пара доллар-рубль предпримет попытку протестировать сопротивление на отметке 72 рубля за доллар.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что при дальнейшем ухудшении внешнего фона или начала коррекции в нефти пара рискует уйти в район 72,5 рубля за доллар.